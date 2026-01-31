الصحة: فحص 9.2 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ9 ملايين و236 ألفًا و503 أطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد مراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزًا موزعة على جميع المحافظات، مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات دقيقة ومتكاملة، كما زاد عدد وحدات الفحص السمعي إلى 3825 وحدة صحية تغطي الفحص من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وأشار إلى أن 498 ألفًا و172 طفلًا تم تحويلهم لإعادة الفحص التأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، فيما تم تحويل 64 ألفًا و810 أطفال إلى مراكز الإحالة بعد الاختبار الثاني لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج المناسب سواء بتركيب سماعة أذن أو إجراء عملية زرع قوقعة حسب الحاجة.

توسيع التغطية الصحية الشاملة

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تسعى إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث أساليب العلاج، لتوفير حياة صحية آمنة للأطفال، وتجنب الإعاقة السمعية والمشكلات اللاحقة في التخاطب والنمو النفسي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف مبادرات «100 مليون صحة».

ولفت إلى أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، بل يشير إلى الحاجة لفحوصات متقدمة في مراكز متخصصة، منوها إلى جهود الوزارة في تدريب أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل بيانات الأطفال إلكترونيًا، مما يساهم في إنشاء ملف صحي متكامل لكل طفل، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

تستقبل الوزارة استفسارات المواطنين حول المبادرة على الخط الساخن 105 و الخط 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة»، لضمان وصول كل طفل إلى الرعاية المبكرة والعلاج المناسب في الوقت المناسب.