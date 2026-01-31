قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 9.2 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة

علاج ضعف وفقدان السمع
علاج ضعف وفقدان السمع
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ9 ملايين و236 ألفًا و503 أطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد مراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزًا موزعة على جميع المحافظات، مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات دقيقة ومتكاملة، كما زاد عدد وحدات الفحص السمعي إلى 3825 وحدة صحية تغطي الفحص من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وأشار إلى أن 498 ألفًا و172 طفلًا تم تحويلهم لإعادة الفحص التأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، فيما تم تحويل 64 ألفًا و810 أطفال إلى مراكز الإحالة بعد الاختبار الثاني لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج المناسب سواء بتركيب سماعة أذن أو إجراء عملية زرع قوقعة حسب الحاجة.

توسيع التغطية الصحية الشاملة

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تسعى إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث أساليب العلاج، لتوفير حياة صحية آمنة للأطفال، وتجنب الإعاقة السمعية والمشكلات اللاحقة في التخاطب والنمو النفسي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف مبادرات «100 مليون صحة».

ولفت إلى أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، بل يشير إلى الحاجة لفحوصات متقدمة في مراكز متخصصة، منوها إلى جهود الوزارة في تدريب أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل بيانات الأطفال إلكترونيًا، مما يساهم في إنشاء ملف صحي متكامل لكل طفل، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

تستقبل الوزارة استفسارات المواطنين حول المبادرة على الخط الساخن 105 و الخط  15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة»، لضمان وصول كل طفل إلى الرعاية المبكرة والعلاج المناسب في الوقت المناسب.

100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان الفحص السمعي 2019 مراكز الإحالة السمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد