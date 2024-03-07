التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم في شهر رمضان|فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ القرار 85 لسنة 2024 الذي نُشر في الجريدة الرسمية ينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافيتريات والكافيهات بعدما كانت تُغلق في الثانية عشرة منتصف الليل.



وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة إلى الورش الحرفية، فقد كانت تفتح في الثامنة صباحا وتغلق في الثامنة مساءً، لكنها ستغلق في العاشرة مساءً برمضان وإجازة العيد».



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: «بالنسبة للاستثناءات، فإن لدينا محال البقالة والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع الخضراوات والفواكه».



وواصل: «بالنسبة لـ الورش الموجودة على الطرق السريعة وفي البنزينات، نظرا لطبيعة عملها الطارئ، فإنها تستثنى من قرار الغلق الذي كان في الثانية عشرة مساءً».

