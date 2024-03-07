بداية من اليوم.. الصحة: إطلاق قافلة طبية موسعة بمحافظات الغربية ومطروح وأسيوط

تطلق وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية على مدار 4 أيام، بمحافظات “أسيوط، ومطروح، والغربية”، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بداية من اليوم، الخميس، وحتى الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، وتسهيل وإتاحة الوصول إليها وتعزيز صحة و رفاهية المواطنين تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وتنظيم الأسرة، ودعم صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى خدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار “100 مليون صحة”.

وقال "عبد الغفار" إن القافلة تقدم خدمات في تخصصات العظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والجراحة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية للمترددين على القوافل الطبية، وكذلك خدمات الصحة المدرسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن القافلة تستهدف 57 قرية بالمحافظات الثلاث بواقع الغربية 20 قرية، ومطروح 12 قرية، وأسيوط 25 قرية.

وقالت إن القوافل تستهدف السيدات في سن الإنجاب والأطفال والمراهقين وكبار السن، للعمل في ثلاثة محاور مختلفة تشمل “التغذية، وصحة المرأة والطفل، ومحور الشباب والمراهقين”، وذلك من خلال الزيارات الإشرافية للتدريب على رأس العمل، وتوفير المغذيات الدقيقة للحوامل والطفل، وإجراء الأشعة التليفزيونية للسيدات الحوامل بالمجان، فضلاً عن بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية، ورفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز صحة الأم والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية والعودة للطبيعه، وكذلك تقديم الوجبات في المدارس المجتمعيه ورفع الوعي المجتمعي لبتبني حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، العمل على حث المواطنين للإقبال على للقافلة منذ الأسبوع الماضي، فضلاً عن توافر وسائل انتقال لأهالي سيوة بمحافظة مطروح لتسهيل الوصول للقافلة لتلقي الخدمة في مكان القافلة بجوار مستشفى سيوة المركزي.