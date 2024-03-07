«القاهرة الإخبارية»: وقف تمويل الأونروا «كارثة» للحكومة اللبنانية بدعم 200 ألف لاجئ فلسطيني

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وقف تمويل الأونروا يمثل كارثة للحكومة اللبنانية في دعم 200 ألف لاجئ فلسطيني لديها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك أزمة كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية بسبب القرار المتعلق بتمويل الأونروا، فالوكالة تقدم الدعم لهذا العدد الكبير من اللاجئين، ويعيشون في قرابة 12 مخيما تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، وسبق أن أعلنت الأونروا أن الأموال الت يلديها تكفي حتى نهاية مارس فقط.

وتابع: "كانت هناك ضرورة أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من سفراء الدول الممولة للأونروا والممثلين عن الأونروا والوكالات الأممية المشاركة في هذا التمويل، والسفير الفلسطيني في لبنان لبحث كيفية استمرار هذا الدعم والتمويل لكي تتمكن من الاستمار في تقديم الخدمات للفلسطينيين".