عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكس مراتي يا باشا.. أمن الجيزة يحل لغز جثة ضفاف النيل بالعياط

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شخص به جروح ذبحية في الرقبة على ضفاف نهر النيل بمدينة العياط جنوب الجيزة.

في 3 أسابيع.. العدالة الناجزة تحقق أسرع خطوات بقضية الجنرال اليمني|تفاصيل

إحالة عصابة تزوير العملات الأجنبية بالجيزة للمحاكمة

إصابة 5 تلاميذ في تصادم ميكروباص وملاكي بأكتوبر

زواج في القسم|طالبة ثانوي تتهم حبيبها بتهديدها بصور فاضحة..والشاب: كان بمزاجها

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة العياط

وتوصلت جهود أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه بسبب الانتقام منه لقيامه بمعاكسة زوجته، حيث طلب المتهم من المجني عليه الحضور إلى مكان العثور على الجثة وقام بإنهاء حياته.

اقرأ أيضا: 90 دقيقة لـ محمد رمضان في محكمة الجيزة.. صدى البلد يرصد كواليس ومشاهد المحاكمة| فيديو

اقرأ أيضا: نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

اقرأ أيضا:شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

اقرأ أيضا:مقتل جواهرجي شهير بعملية سرقة لمحله في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبه جروح ذبحية في الرقبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه جروح ذبحية حول الرقبة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

اقرأ أيضا: قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

اقرأ أيضا:  لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

اقرأ أيضا:كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

اقرأ أيضا: خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تتبع هاتف المجني عليه وفحص دائرة علاقاته والمشاهدات الأخيرة له، والتي تبين منها أن المجني عليه عامل بالغ من العمر 34 عاما، كما تبين من سجل هاتفه تلقيه مكالمة هاتفية من شخص قبيل الوفاة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين لأجهزة أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ثلاثيني، حيث قام بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه الحضور قائلا له: “تعالى عايزك في مصلحة”، وحينما وصل المجني عليه باغته المتهم بطعنات متفرقة ثم ترك الجثة في مكان العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام منه بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجته.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مدينة العياط مديرية امن الجيزة العياط عاطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

موضوعات متعلقة

في 3 أسابيع.. العدالة الناجزة تحقق أسرع خطوات بقضية الجنرال اليمني|تفاصيل

إحالة عصابة تزوير العملات الأجنبية بالجيزة للمحاكمة

إصابة 5 تلاميذ في تصادم ميكروباص وملاكي بأكتوبر

زواج في القسم|طالبة ثانوي تتهم حبيبها بتهديدها بصور فاضحة..والشاب: كان بمزاجها

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

سقط من الثالث.. العثور على جثمان شاب أسفل كوبري بأوسيم

جوه محل موبايلات .. خناقة تنتهي بوفاة موظف في الدقي

عاطل يطـ.ـعن سائق توك توك بسبب خلاف على الأجرة بالحوامدية

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية| كواليس منع نجم الزمالك من مباراة الأهلي

الجمارك: الإفراج عن بضائع بأكثر من 12 مليار دولار منذ يناير وحتى الآن

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك غداً الجمعة

أغرب تصرفات الحيوانات خلال كسوف الشمس .. هذه أبرزها

بشير التابعي يشرح حالة لاعبى الأهلى قبل لقاء الكأس

عاكس مراتي يا باشا.. أمن الجيزة يحل لغز جثة ضفاف النيل بالعياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ