عاكس مراتي يا باشا.. أمن الجيزة يحل لغز جثة ضفاف النيل بالعياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شخص به جروح ذبحية في الرقبة على ضفاف نهر النيل بمدينة العياط جنوب الجيزة.

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة العياط

وتوصلت جهود أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه بسبب الانتقام منه لقيامه بمعاكسة زوجته، حيث طلب المتهم من المجني عليه الحضور إلى مكان العثور على الجثة وقام بإنهاء حياته.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبه جروح ذبحية في الرقبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه جروح ذبحية حول الرقبة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تتبع هاتف المجني عليه وفحص دائرة علاقاته والمشاهدات الأخيرة له، والتي تبين منها أن المجني عليه عامل بالغ من العمر 34 عاما، كما تبين من سجل هاتفه تلقيه مكالمة هاتفية من شخص قبيل الوفاة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين لأجهزة أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ثلاثيني، حيث قام بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه الحضور قائلا له: “تعالى عايزك في مصلحة”، وحينما وصل المجني عليه باغته المتهم بطعنات متفرقة ثم ترك الجثة في مكان العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام منه بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجته.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.