في 3 أسابيع.. العدالة الناجزة تحقق أسرع خطوات بقضية الجنرال اليمني|تفاصيل

قضية الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي سطرت بالمعني الكامل تحقيق مبدأ العدالة الناجزة، حيث سطرت محكمة الجنايات حكما بإحالة المتهم الرئيسي في القضية إلى فضيلة المفتي قبل مرور شهر على وقوع الجريمة، ويرصد موقع صدى البلد محطات قضية مقتل الجنرال اليمني التي لم يمر عليها سوى 21 يوما.

العدالة الناجزة في قضية مقتل الجنرال اليمني

جريمة مقتل اللواء حسن العبيدي الجنرال اليمني، مر عليها أقل من ثلاثة أسابيع وقبيل انتهاء الأسبوع الثالث كانت محكمة الجنايات قد سطرت حكما رادعا بإحالة المتهم الرئيسي رمضان بليدي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت ايضا جلسة 1 إبريل للنطق بالحكم على المتهمين في القضية.

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مع بلوغ نهاية يوم الخميس 15 فبراير 2024، كانت الساعات الأخيرة في حياة الجنرال اليمني تدق دقائقها دقيقة تلو الأخرى، حيث كان المتهمين في طريقهم إلى مسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم بسرقة الجنرال اليمني وإنهاء حياته، ومع ساعات فجر الجمعة 16 فبراير، كانت الجريمة حيث كان المتهمين الأربعة داخل الشقة يرتكبون جريمتهم وينهشون في جسد المجني عليه حتى أنهوا حياته وخرجوا بالعديد من المسروقات هاربين من مسرح الجريمة بسيارة المجني عليه.

كشف لغز مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي

وبمرور يومين على الجريمة وتحديد يوم 18 فبراير عثر شقيق المجني عليه الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، على جثمانه داخل الشقة، وأخطر الأجهزة الأمنية حينها والتي بدورها شكلت فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أسفرت التحريات حينها عن أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم خلال أقل من 48 ساعة من ارتكاب الجريمة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في مقتل اللواء حسن العبيدي الجنرال اليمني، وفي 22 فبراير بعد مرور أسبوع فقط على جريمة عصابة «أم مازن» في شقة المسئول العسكري اليمني، أمر النائب العام بإحالة المتهمين في واقعة مقتل اللواء حسن العبيدي مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

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حيث أحالت النيابة العامة القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمتهم فيها 3 سيدات ورجلين إلى محكمة الجنايات بعد 48 ساعة من ضبطهم، باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، حيث كانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

سرعان ما تم تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث نظرت محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت بمجمع محاكم زينهم أولى جلسات القضية، وظهر المتهمين داخل المحكمة في 3 مارس لنظر أولى جلسات المحاكمة، حيث قامت الفتيات بتغطية وجوههم بالإيشاربات الخاصة بهم، كما استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين وطلبات دفاعهم وقررت حينها تأجيل القضية لجلسة 6 مارس.

وفي جلسة الأربعاء 6 مارس كانت المحطة قبل الأخيرة، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة في مقتل الجنرال اليمني وايضا مرافعة دفاع المتهمين وقررت في نهاية الجلسة بإحالة أوراق المتهم الرئيسي إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما حددت موعد للمحطة الأخيرة في القضية أمام الجنايات ليكون 1 أبريل موعد الحكم على المتهمين.