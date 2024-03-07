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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحلم أصبح حقيقة.. اشتر شبيه الـ iPhone بـ 5000 جنيه فقط

الحلم أصبح حقيقة..اشتري
الحلم أصبح حقيقة..اشتري شبيه ال iPhone ب 5000 جنيه فقط

كشفت شركة Tecno رسميًا عن هاتف Spark 20C الذكي في الهند الأسبوع الماضي، والآن أصبح الهاتف الذكي متاحًا للبيع رسميًا في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم ويشبه الهاتف في تصميمه قليلا من تصميم ال iPhone.

 

سعر  Tecno Spark 20C

 

أعلنت العلامة التجارية عن طرح هاتف Tecno Spark 20C بعدة خيارات من الألوان في السوق الهندي، وتشمل هذه الألوان الأبيض ، والذهبي الوردي، والأسود الغامق، والأخضر الجلدي السحري. يتوفر الهاتف بسعر حوالي 109 دولارات أمريكية أي أقل من 4000 جنيه مصري لإصداره الذي يوفر سعة تخزين كبيرة تبلغ 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

 

مواصفات Tecno Spark 20C

 

يتميز الهاتف الجديد Tecno Spark 20C بشاشة LCD بقياس 6.6 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. أما داخليًا, فهو مزود بمعالج MediaTek Helio G36. 

يعمل هذا الطراز على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم الخاصة HiOS ويعمل ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

يحتوي الجزء الخلفي في Tecno Spark 20C على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 
تشمل الميزات البارزة الأخرى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية إلى 8 جيجابايت، ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب، وفتح الوجه، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومكبرات صوت ستيريو مع تقنية DTS الصوتية، وبطاقة SIM مزدوجة، وبلوتوث 5، ومنفذ USB Type C.

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