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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أونروا: الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يوصف بكلمات

غزة
غزة

علقت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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هيئة إسرائيلية تبدي استعدادها لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة في هذه الحالة

 

وقالت إيناس حمدان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" ما يحدث في غزة الآن أمر كارثي وغير معهود من قبل، لذا الأوضاع الإنسانية في غزة الآن لا يمكن وصفها بالكلمات".

 

وأكدت إيناس حمدان، أن عددا كبيرا من أطفال غزة استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف الذي لحق بهذا الشعب المناضل، بسبب رفض الاحتلال الصهيوني السماح للمساعدات الإنسانية العبور إلى غزة.

 

وأضافت في حديثها أن مؤسسة الأونروا لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ شهر يناير الماضي، كما أن المساعدات التي كان يتم إدخالها من قبل كان يتم تقليل أعدادها بصورة كبيرة.

 

وتابعت: "عند السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتم توزيع المساعدات على الفور على اللاجئين ومناطق الإيواء، ولكن أصبح هناك رفض تام لإصدار التصاريح الخاصة بالعبور إلى غزة من قبل الاحتلال الصهيوني".

 

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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