عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر يناشد محافظ البنك المركزي لتشجيع المواطنين لفتح "حسابات دولارية"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

وجه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، رسالته لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، مقترحًا مبادرة تسمح بفتح حساب دولاري تلقائيًا لمن لديهم حساب بالجنيه المصري، بمجرد الذهاب إلى البنك ووضع مبلغ دولاري، دون الحاجة لفتح حساب دولار وفق الإجراءات التقليدية.

txt

بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية

txt

رانيا علواني تنهار بالبكاء على الهواء مع خالد أبو بكر لهذا السبب

وقال خالد أبو بكر، ، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن المؤشرات العالمية تشير إلى ان العملة المصرية في طريقها للتحسن.

 

وتابع: اقترح أن من لديه حساب بالجنيه المصري أن يكون له صفحة موازية بنفس البيانات بالدولار لصاحب الحساب، وذلك تيسيرًا على العملاء ".

 

وواصل:"هناك إيداعات من أفراد وشركات بالدولار في البنوك، وهناك بنوك قدمت فائدة على الدولار لمدة 3 سنوات بفائدة 9%، وهناك كثيرون اتجهوا لوضع أموالهم في البنوك ".
 

خالد أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

رئيس البنك الزراعي: البيوت بتجري تطلع الدولار عشان تاخد شهادات.. فيديو

الصحفيين تستضيف المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .. السبت

كيف يعرف المستخير نتيجة الاستخارة؟.. كيفيتها ودعاؤها المستجاب

تراجع التضخم وارتفاع الجنيه.. جولدمان ساكس يكشف إيجابيات القرارات الاقتصادية

بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. الحكومة تزف بشرى للمصريين| فيديو

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض يؤدي إلى اضطرابات النوم

بوضعيات مثيرة للجدل.. زينة تخطف الأنظار في دبي

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

هؤلاء ممنوعون من عصير الكركديه في رمضان

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ