إعلام عبري: مدير المخابرات الأمريكية يغادر القاهرة إلى الدوحة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 7 مارس 2024 أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد مغادرته للقاهرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن جولة بيرنز بين القاهرة والدوحة تأتي في إطار المحاولات الأمريكية لدفع صفقة إطلاق الرهائن الإسرائليين الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وغادر وفد حركة حماس؛ القاهرة في وقت سابق من اليوم الخميس، مع تشديد موقفها في عملية التفاوض، حيث تصر الحركة، التي قادت هجوم 7 أكتوبر، مرة أخرى على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات من غزة – وهي مطالب رفضتها إسرائيل تماما.

ويجتمع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الليلة لمناقشة اتفاق الهدنة المؤقتة المطروح حاليا على الطاولة، ووفقا للتقرير، فإن المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المناقشات يطلبون من مجلس الوزراء منحهم "تفويضا" أكثر مرونة للتفاوض على صفقة، وهو طلب من غير المرجح أن تتم الموافقة عليه.

ويقول التقرير إن نقطتين شائكتين رئيسيتين هما مطالبة حماس بالسماح للسكان النازحين من شمال غزة بالعودة إلى المنطقة، وأن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح حوالي 1500 سجين أمني مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار جدد اتصالاته مع مسؤولين آخرين في حماس بعد أيام من الصمت المعلن عنه، وأعرب عن موقف تفاوضي متشدد.

ويأتي الموقف المتشدد، بحسب التقرير، وسط مؤشرات على تزايد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم إن حماس تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الطاولة برفضها إطلاق سراح المرضى والمسنين والنساء الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.

وبينما كانت هناك تقارير تفيد بأن حماس انسحبت من المحادثات في القاهرة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، يصر المسؤولون الأمريكيون على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا وأنهم ما زالوا يعملون من أجل التوصل إليه.