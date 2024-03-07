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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأدوية: 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج

صدى البلد

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من مدخلات صناعة الأدوية مستوردة من الخارج.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن توحيد سعر الصرف يقضى على السوق الموازية ويساھم فى توافر الدولار، الأمر الذى يعود بالإيجاب على قطاع الأدوية.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن تحرير سعر الصرف في 2016 أنقذ سوق الدواء في مصر.

سعر الصرف

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن توحيد سعر الصرف خطوة ھامة فى الإصلاح الاقتصادى، معقبا:" البنوك أبلغت شركات الأدوية بتوافر العملة الصعبة".

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