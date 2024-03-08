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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار عقار سكني في الاسكندرية ومصرع 4 أشخاص

العقار المنهار
العقار المنهار

انهارعقار بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبدأت الواقعة عندما تلقيت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.


وعلى الفور، انتقل مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.


وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب الي محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن مصرع 4 أشخاص، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

منطقة الورديان محافظة الاسكندرية انهيار عقار بشارع السبكي أشخاص تحت الأنقاض

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