لو مسافر عمرة.. خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات استخراج تصريح السفر خاصة فى حالة السفر المفاجئ أو التحضير للسفر من أجل العمرة ، وعليه وفرت الحكومة خطوات سهلة وبسيطة من إجل الحصول على تصريح السفر .

ويمكن استخراج تصريح السفر أونلاين بسهولة ويسر دون الحاجة للوقوف فى طوابير بعينها حيث تتيح إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة عبر موقعها الإلكتروني استخراج تصريح سفر إلكتروني.

خطوات استخرج تصريح السفر



وعبر عدة طرق يمكن الحصول على تصريح السفر وذلك من خلال :-

- يمكن الحصول علي تصريح السفر إلكترونيا عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة



- يمكن الحصول علي تصريح السفر الورقي وهو الذي يتم إصداره بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر طالما لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان وهو شرط أساسي عند الرغبة في السفر للخارج.

خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين



وتوفيرا للوقت والجهد يمكن للمواطن عبر خطوات سهلة وبسيطة الحصول علي تصريح السفر إلكترونيا وذلك عبر ما يلي :-

- تبدأ أولى خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين بالدخول إلى موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر

- ثم يطلب منك ملء مجموعة من البيانات مثل الاسم باللغة العربية وموقف التجنيد والرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية والرقم العسكري والرقم القومي على أن تكتب الأرقام باللغة الإنجليزية.

- يتم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الموبيل ثم كتابة تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.

- يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

- يتم دراسة الطلب وذلك لتحديد أحقية المواطن في الحصول على الخدمة.

- وفي حالة الموافقة سيتم دفع رسوم الخدمة إلكترونيا ومن ثم استلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

خطوات استخراج تصريح السفر الورقي



وفيما يخص استخراج تصريح السفر الورقي بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر و لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان يتم من خلال مايلي :-

- يقوم المواطن بالذهاب إلى أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.

- يقوم بتقديم طلب الحصول على أذن بالسفر

المستندات المطلوبة لـ استخراج تصريح السفر



هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج تصريح السفر والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة تحضير أصل شهادة الموقف من التجنيد.

- تشمل الأوراق المطلوبة تحضير أصل البطاقة وصورة منها.

- تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر شهادة تأدية الخدمة العسكرية لمن قاموا بتأديتها، وتوضيح موقفهم من الاحتياط.

- تتضمن المستندات شهادة قيد من المدرسة أو الكلية أو المعهد للطلبة الدارسين داخل الجمهورية

- وفيما يخص الطلبة الدارسين خارج الجمهورية يلزم عليهم تقديم استمارة الطلب خطاب يفيد بوضعهم تحت الإشراف العلمي من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي.



- تشمل المستندات المطلوبة استمارة طلب الحصول على تصريح السفر وأصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل وأيضا تقديم أصل جواز السفر وصورة منه.