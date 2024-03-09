السعر الجديد لـ شيفروليه جامبو 2024 بالسوق المصري

شهدت اسعار السيارة شيفروليه جامبو موديل 2024، زيادة سعرية في السوق المصري، تراوحت بين 111 ألف جنيه و143 ألف جنيه، بإختلاف الفئات المطروحة محليًا، وبذلك تقدم السيارة بقيمة سعرية رسمية تبدأ من مليون و356 ألف جنيه للفئة الأولى.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه جامبو 2024 في مصر بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

شيفروليه جامبو موديل 2024

مواصفات السيارة شيفروليه جامبو 2024

تصل السيارة شيفروليه جامبو 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 120 كيلومتر في الساعة، وتستمد قوتها من محرك 2800 CC رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 80 حصان و175 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات يدوي 5 غيار.

شيفروليه جامبو موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه جامبو 2024 في مصر

الفئة الأولى شيفروليه جامبو 2024 بسعر مليون و356 ألف جنيه بدلاً من مليون و241 ألف، بعد زيادة سعرية رسمية بلغت 115 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه جامبو 2024 إرتفعت اسعارها من مليون و338 ألف و800 جنيه إلى مليون و487 ألف و500 جنيه، أي بزيادة بلغت 148.700 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من السيارة شيفروليه جامبو 2024 شهدت زيادة إجمالية قدرها 111 ألف جنيه، بعد أن وصلت اسعارها إلى مليون و463 ألف جنيه بدلاً من مليون و352 ألف جنيه.

الفئة الرابعة السيارة شيفروليه جامبو 2024 ارتفعت من مليون و430 ألف جنيه إلى مليون و573 الف جنيه، بزيادة قدرها 143 ألف جنيه.