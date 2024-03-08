FUD للتطوير العقارى تطلق مشروع أوكرديا في العبور

أطلقت شركة FUD للتطوير العقارى مشروع "أوكارديا"، أحدث مشروعاتها فى السوق المصرى.

وقال رضا كراس رئيس مجلس إدارة شركة FUD خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاهر حمدى، إن الشركة، الذراع التطويرية لشركة البطل.

شركة البطل

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة FUD : أن شركة البطل بدأت منذ 25 عاما وأكثر، مع بداية مدينة العبور، حيث مدت المدنية باحتياجاتها من مواد البنات واحتياجات المعيشة.



وأشار إلى أن شركة FUD للتطوير العقارى، قامت بتسليم أكثر من 70 مشروعا ومدرستين فى مدينى العبور القديمة والجديدة، معقبا:"كل العملاء اخوتنا وأهلنا.