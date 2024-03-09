ستوديو 9090.. أكبر نافذة إذاعية عن أعمال المتحدة في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، يطل علينا الراديو 9090 ببرنامج "ستوديو 9090" الذي يبث على الهواء مباشرة طوال أيام الشهر الفضيل، ليقدم للجمهور سهرات رمضانية حوارية مميزة عن أعمال الشركة المتحدة من برامج ومسلسلات.

يشارك في تقديم البرنامج نخبة من مذيعي الراديو وهم: مينا عطا، إيمان مختار، حسام عصام، أحمد خيري، غدير حسان، هند جاد، محمود الفقي، عبير بسيوني، داليا الخطيب، رضوى حسن، رغدة الشيمي، ليضفوا على الحوارات تنوعًا وجمالًا.



يفتح "ستوديو 9090" أبوابه لاستضافة كبار نجوم الفن من مختلف المجالات ممن شاركوا في أعمال الشركة المتحدة هذا العام، ليشاركوا الجمهور رحلتهم الرمضانية المميزة، ويتحدثوا عن تجاربهم الفنية في رمضان 2024 وذكرياتهم في الشهر الكريم، ويجيبوا على أسئلة الجمهور في حوارات شيقة ومميزة.



أحمد الطاهري

لا يقتصر البرنامج على الحوارات فقط، بل يتضمن أيضا نقاشات حول أهم المسلسلات الرمضانية التي تقدمها الشركة المتحدة هذا العام، وأهم الشخصيات داخل المسلسلات في هذا الشهر الكريم، مع نقاشات حول أهم الأفكار والقضايا التي تطرح في هذه الأعمال، في أكبر نافذة إذاعية خلال الشهر الكريم.

يذاع "ستوديو 9090" من الاثنين إلى السبت من الساعة العاشرة مساء ولمدة ساعتين على الراديو 9090، ليكون موعدًا رمضانيًا ثابتًا للجمهور للاستمتاع بسهرات حوارية مليئة بالمتعة والتشويق.