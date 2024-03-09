بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي رسالة غامضة لأحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه للإصابة في لقاء الاهلي والزمالك أمس الجمعة في نهائي كأس مصر والتى توج فيها النادي الاهلي باللقب الـ39 في تاريخه بهدفين دون رد، وخرج زيزو فيها مصابا في نهاية الشوط الأول.

ونشر شوبير في حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة له مع زيزو من المباراة وكتب عليها: "سلامتك يا زيزو"

ونشر أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك صورة لقدمه بعد تعرضه لإصابة في مباراة الاهلي والزمالك أمس الجمعة في نهائي كأس مصر والتى توج فيها النادي الاهلي باللقب الـ 39 في تاريخه بهدفين دون رد، وخرج زيزو فيها مصابا في نهاية الشوط الأول.

ونشر زيزو صورة لقدمه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي موضوعه داخل جبيرة.

وتسود حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشأن حالة لاعبه أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

يسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الزمن لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لـ "زيزو" بعد عودة الفريق من المملكة العربية السعودية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

إصابة زيزو

من المتوقع أن يُجري أحمد سيد "زيزو" فحصًا دقيقًا بعد انحسار الورم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعرض "زيزو" للإصابة بعد تدخل من لاعب الأهلي كريم نيدفيد قبل نهاية الشوط الأول لنهائي كأس مصر مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

فاز فريق الكرة بنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

تسود حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشأن حالة لاعبه أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

يسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الزمن لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لـ "زيزو" بعد عودة الفريق من المملكة العربية السعودية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

إصابة زيزو

من المتوقع أن يُجري أحمد سيد "زيزو" فحصًا دقيقًا بعد انحسار الورم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعرض "زيزو" للإصابة بعد تدخل من لاعب الأهلي كريم نيدفيد قبل نهاية الشوط الأول لنهائي كأس مصر مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

فاز فريق الكرة بنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.