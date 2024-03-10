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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على برنامج مديرية أوقاف الجيزة والخاص بالأنشطة الدعوية والتثقيفية المقرر إقامته بمساجد ومدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة بنطاق المحافظة طوال شهر رمضان المعظم.
وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الأوقاف بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة لتوسيع دائرة تلك البرامح لتشمل كافة أنحاء المحافظة لرفع الوعى لدى المواطنين وزيادة قيم الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية فى الحد من تأثير الدعاية السلبية وحصار الشائعات.
كما تابع المحافظ خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات لإستقبال المصلين وتوزيع الدعاه والواعظين لتغطية كافة الأنشطة المقامة بنطاق المحافظة.
وأعرب المحافظ عن دعمه لأنشطة المديرية ومجهوداتها خلال شهر رمضان وتوجيهه لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتأهيل محيط المساجد والساحات ومنع الإشغالات والتعديات ورفع أية مخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة . 
من جانبه أعلن مدير مديرية الأوقاف عن إنتهاء المديرية من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد الجارية بعدد من المساجد مقدما الشكر لمحافظ الجيزة على مجهوداته وتعاون أجهزة المحافظة لتمكين المديرية من تأدية مهامها وتلبية تطلعات المواطنين بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

محافظ الجيزة مراكز الشباب الأنشطة الدعوية والتثقيفية مديرية الأوقاف

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