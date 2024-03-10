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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: تزامن نادر بين صوم رمضان والصوم الكبير لدى المصريين المسيحيين

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قدمت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة للمصريين مسلمين وأقباط بمناسبة  حلول شهر رمضان مبارك وبدء الصوم الكبير الذي يمتد إلى 55    يوما تنتهي بعيد القيامة المجيد   قائلة : كل سنة وكل المصريين بخير حل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. 


تابعت خلال  مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:" ويبدأ معنا أقباط مصر وكافة الكنائس الارثوذكسية الصوم الكبير  ويبدأ  غدا شهر رمضان المبارك  "


مردفة أنه  في  تزامن نادر بين صوم رمضان، والصوم الكبير لدى المصريين المسيحيين وكل سنة وكل المصريين بخير.


وحثت الحديدي المصريين الدعاء لاهل  غزة    الذين يرزحون تحت  عدوان غاشم   لايعرف للرحمة طريقاص قائلة : "  قلوبنا معهم ندعليهم  في الافطار والسخحور ونقول اللهم إنصرهم   ننتمنى   ان تكن هناك هدنة وشيكة تخفف  عنهم وطأة   العدوان خلال ايام الشهر الفضيل  ". 


وأعلنت الإعلامية لميس الحديدي توقف  برنامج " كلمة أخيرة " على مدار شهر رمضان     قائلة : "متوعودين في رمضان ناخد إجازة علشان نفسح لكم الوقت والمساحة لمشاهدة   دائمة رمضان الدرامية الدسمة على كافة  شاشات المتحدة بالأخص on "
 

أتمت : "رمضان في مصر أحلى بلاد الدنيا، الشوارع والمصريين في كل أحوالهم دايما بيفرحوا في رمضان. 

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/K3YV2RKWqMH8aQSV/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية لميس الحديدي شاشة ON شهر رمضان المبارك برنامج كلمة أخيرة

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