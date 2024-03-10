هند صبري وكوثر بن هنية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على التواجد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار مبكرا، برفقة المخرجة كوثر بن هنية.

وترشح فيلم هند صبري “بنات ألفة" أو Four Daughters ضمن قائمة أفضل عمل وثائقي ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.

وكان المركز الوطني للسينما والصورة قد أعلن، في وقت سابق، عن اختيار فيلم "بنات ألفة" للمنافسة على جائزة أوسكار لمسابقة أفضل فيلم عالمي لفئة الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

وبدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من قبل نجوم هوليوود.

هند صبري وكوثر بن هنية

حفل الأوسكار

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة.

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

يكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة.

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى.