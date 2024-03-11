صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الزمالك عن تطورات إصابة اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة في نهائي كأس مصر.

يذكر أن نهائي كأس مصر، الجمعة الماضية، قد انتهى بفوز فريق الأهلى على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

أهداف مباراة الأهلى والزمالك

افتتح إمام عاشور التسجيل في المباراة عند الدقيقة 84 من الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة سحرية من محمد مجدي قفشة.

ونجح قفشة في تسجيل الهدف الثاني بعد الحصول على تمريرة مميزة من إمام عاشور بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، توج الأهلى بطلا لنسخة الموسم الماضي (2022-2023) من كأس مصر، حيث حصد المارد الأحمر اللقب للمرة 39 في تاريخه والثانية على التوالي.

إصابة أحمد سيد زيزو

خضع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، لأشعة بعد تعرضه لإصابة بالتواء في مفصل الكاحل خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وكان محمد أسامة، طبيب الزمالك، قد أكد أن إصابة زيزو عبارة عن إلتواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.

يذكر أن إصابة زيزو هي نفس الإصابة التي قد سبق وتعرض لها في مواجهة أبوسليم الليبى ببطولة الكونفدرالية.

ما مدة غياب زيزو؟

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل صادمة في اصابة اللاعب احمد السيد زيزو لاعب فريق نادي الزمالك، مؤكدا أن هناك شكوك حول تعرض زيزو لتمزق في الأربطة، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

وتم استبعاد زيزو من قائمة منتخب مصر لمعسكر الإمارات الدولي الذي يتخلله دورة ودية خلال شهر مارس الحالي.

ومن المؤكد غياب اللاعب أيضا عن مواجهة الجونة المقبلة في الدورى، حيث سيتم تحديد برنامجه العلاجى ومدة غيابه عقب نتيجة الأشعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري.