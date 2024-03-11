محافظة الجيزة تشكل لجانا للمرور على معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات الطب البيطري والتموين بمواصلة المرور على معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية والمنافذ السلعية والماركت على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للاطمئنان من توافر السلع وجودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار قامت لجنة من إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالبدء في أعمال المرور علي معارض أهلاً رمضان لبيع السلع واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية والتي تشمل معارض " شارع ترعة الزمر بالعمرانية – شارع عمرو بن العاص بالبدرشين – طريق أسيوط بالحوامدية – شارع المطار بإمبابة – شارع عز الدين عمر بالطالبية " والتي أكدت في تقريرها من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن.

وقد شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية من قبل مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين لما تشهده تلك المعارض من إقبال كثيف من قبل المواطنين على مدار اليوم لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية للحفاظ على السلامة العامة لهم .