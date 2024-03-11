بعد ظهوره في البرنامج.. باسم سمرة يتوعد رامز جلال بالانتقام

شارك الفنان رامز جلال تعليق الفنان باسم سمرة على ظهوره في حلقة أول يوم رمضان ببرنامج المقالب"رامز جاب من الاخر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب رامز جلال:"باسم سمرا : الانتقام يؤكل بارداً ".

علق رامز جلال على ظهور الفنان أحمد السقا، في برنامج “رامز جاب من الأخر”، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، قائلا “لوك هجام”.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، .

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق علي الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.