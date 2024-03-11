بوسي: هشام ربيع دخل السجن ليحميني من عصابة كانت تستغلني 10 سنوات

تحدثت الفنانة بوسي، كواليس زواجها من هشام ربيع، مؤكدةً أنه لم يكن متزوجا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، ومشيرةً إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهم رغم وقوع الطلاق بينهما.

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار، أنه أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء، لافتةً إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، وصدقته: «وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا».



وتابعت، أن هشام دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ"العصابة" الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، مواصلة: «انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي».

