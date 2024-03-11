أمير كرارة يكشف مفاجأة عن أجره.. ويدخل في نوبة بكاء على الهواء

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

أجري في الأعمال الفنية

وقال كرارة :" مش بسأل على أجور الزملاء في المجال الفني وأنا بحدد اجري بناء على شغلي"، مضيفا:" صناعة السينما اختلفت عن زمان والأعمال الفنية أصبحت كبيرة ولها ميزانية إنتاجية كبيرة ".

وتابع امير كرارة :" المنتج في السينما بيحدد أجر الفنان على حسب بيع الفيلم بعد الإنتاج والطرح بالسينمات ".

وأكمل كرارة :" بلاقي ناس بتكتب إني باخد أرقام كبيرة جدا وأنا مش باخد نص اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ".

صفحات مستلماني على السوشيال ميديا

وقال أمير كرارة :" هناك ممثلين بيعملوا مسلسلات جامدة جدا ومش بيعملوا نفس النجاح في السينما والعكس صحيح ".

وأضاف امير كرارة:" الاختيارات بالنسبة للدراما مختلفة عن الاختيارات بالنسبة للسينما “، مضيفا:” المسلسل الحلو بيفرض نفسه على الساحة الفنية"، مضيفا:" هناك من يدفع أموال على السوشيال ميديا عشان الناس تتكلم عن مسلسل ".

ولفت امير كرارة :" بيدفع فلوس عشان يتقال مسلسلاتنا وحشة وفي كذا صفحة مستلماني "، مضيفا:" الأهم من السوشيال ميديا هو الشارع وأراء الجمهور في الشارع ".

مقالب رامز جلال

وكشف امير كرارة عن رأيه وموقفه من برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، قائلا:" انا بحب رامز وهو راجل ناجح ومركز في شغله ".

وقال أمير كرارة :" رامز جلال لما بيعمل فيلم بيعمل فيلم مظبوط، ورامز جلال براند في حد ذاته ".

أنا كاتم أسراري

وقال أمير كرارة "أنا كاتم أسراري، وبحب اسراري تكون جوايا أنا بس"، موضحا "لما بحب أتكلم مع حد بيكون من أهل بيتي ".

وأضاف أمير كرارة "اللي بيتكلم قدامي وبيكدب وبكون عارف إنه بيكدب بسيبه يكمل كذب وساعات مش بركز مع اللي بيقوله".

وتابع أمير كرارة "اللي حواليا بقوا قليلين أوي الفترة الأخيرة واللي حواليه ناس كتير بيتوه كتير، وانا وصلت لمرحلة الدائرة المغلقة الصغيرة، وأنا ليا أصدقاء من زمان جدا ولدي أصدقاء مقربين منذ سنوات طويلة ".

الدراما المصرية أفضل من التركية

وأكد الفنان أمير كرارة، أن المسلسلات التركية ناجحة ولكن الدراما المصرية أفضل بكثير، منوهًا بأن المسلسل التركي جيدة جدًا ولكن طول الحلقات كبيرة جدًا، قائلا: "بزهق من التطويل في المسلسل.. بشوف المشهد من أوله وأمشي معاه للأخر".

وقال أمير كرارة :" الدراما المصرية سريعة وبها العديد من الأحداث والخط الدرامي جيد، مشددًا على أن الدراما اللبنانية أحدثت طفرة خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة جدًا، موضحًا أن دبلجة المسلسلات مسئولية بيع أو توزيع، مشاركة الدراما المصرية في الخارج بالصور والإنتاج الجيد ستحقق نجاحات كبيرة جدًا.

وشدد أمير كرارة، على أنه سعيد من السيطرة على الدراما بشكل إيجابي، منوهًا بأن المناطق الشعبية في مصر شكلها جيد وبدأنا نبتعد عن دور البلطجي للمناطق الشعبية.

بكاء على الهواء

ودخل أمير كرارة في نوبة بكاء على الهواء عندما تم عرض صورة والده المتوفي على الهواء.

وقال أمير كرارة :" ده الشخص الوحيد اللي مش بعرف أمسك نفسي لما أشوف صورته، والدي الشخص الوحيد اللي مقدرش أشوف صورته وأمسك نفسي .. أبويا ده اغلى حاجة في حياتي ربنا يرحمه ".

شتايم على السوشيال ميديا

وقال أمير كرارة "أنا بزعل من اللي بيشتم الممثلين والفنانين بشكل كبير، واللي بيشتم ده بيشتم ليه إحنا بنعمل فن عشان خاطر الجمهور".

وأضاف أمير كرارة "لما بعمل فيلم او مسلسل انتظر رد فعل الجمهور وفرحة الجمهور بالعمل الفني".

وتابع أمير كرارة "ناس كتير من اللي بيشتموا على السوشيال ميديا بيتصورا معانا في الشارع ".

وأكمل امير كرارة :" بقول للناس على السوشيال ميديا براحة علينا شوية عشان منظرنا امام العالم بأكمله ".

رسالة لمي عز الدين

عبر النجم أمير كرارة، عن حبه وتقديره الكبير للفنانة مي عز الدين بعد مشاركته معها الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أن مسلسل سوق الكانتو كان عمل ممتع بالنسبة له خلال رمضان الماضي.

وأوضح أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وتتوافر فيها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

وأشار إلى أنها اختفت تمامًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو" الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لا يحزن منها لأن لها حياتها الخاصة وخصوصيتها ويجب احترام ذلك، منوهًا بأنها تريد بعد كل عمل أن تختفي وتبعد عن الوسط.

وتابع: "مشكلتها أنها بتختفي بعد أي عمل، بس بتسأل عليا ولما عملت المسلسل الاخير اتصلت بيا وسألت عليا".

التصوير مع عادل إمام

أكد الفنان أمير كرارة، أنه كجيل حالي لن يكون قادرا على تحقيق ما وصل اليه الفنان الكبير عادل إمام، معبرا عن تشرفه بالتمثيل معه وأمامه، مشددا على أن العمل معه به رهبة كبيرة.

وكشف "كرارة"، عن كواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام، موضحًا أنه كان يشعر بالرهبة الكبيرة ولذلك لم يظهر بالشكل الجيد خلال تصوير أحد المشاهد.

وأوضح الفنان أمير كرارة، أنه في أي عمل درامي يكون هناك فنان شاب يشعر بالخوف وهو إحساس طبيعي، منوهًا بأن ما يسعده بعد الانتهاء من تصوير هو أن يأتي اليه الفنان الشاب ويشكر على ما قدمه له من مساعدة خلال التصوير، ونوه بأنه لابد أن يشعر بالفنان الشاب، ويحاول أن يثبت نفسه ويشعر بالقلق من عمل شئ، متابعًا: "أي حد بيمثل معايا بقوله قول اللى انت عايزة"، وأنه شخصية صابورة.