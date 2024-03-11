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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم قد تكون في خطر

نتنياهو
نتنياهو

يقيّم مجتمع الاستخبارات الأمريكي "قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستمرار كزعيم" على أنها "في خطر"، وفقًا لتقييم سنوي غير سري للتهديدات من مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وجاء في التقرير الذي صدر اليوم عن المخابرات الأمريكية، أن "عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم؛ تعمقت واتسعت بين الجمهور مقارنة بمستوياته المرتفعة قبل الحرب، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة"، مشيرا إلى "أن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا أمر محتمل".

وفي مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" نتيجة لارتفاع عدد القتلى في غزة. 

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل؛ للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وقالت إن العملية الإسرائيلية في منطقة رفح ستكون “خطًا أحمر”.

وفي مقابلة أجريت معه في يناير 2024، قال وزير الحرب جادي آيزنكوت، إن إسرائيل بحاجة إلى انتخابات جديدة لأن الجمهور لم يعد يثق في قيادة نتنياهو.

وكانت تصريحاته علامة على الخلافات داخل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، فضلا عن الاستياء المتزايد من خطط نتنياهو الحربية.

وتضم حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تم تشكيلها بعد وقت قصير من الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، بعض الوزراء الذين هم على خلاف بالفعل مع بعضهم البعض.

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