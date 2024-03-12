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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد سقوطه مغشيا عليه.. شوبير يوجه رسالة للاعب فيوتشر

صدى البلد

تمنى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الشفاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت؛ بعد تعرضه للإغماء في نهاية لقاء الاتحاد السكندري.

وكتب شوبير عبر “فيس بوك”: “خالص دعواتي بالشفاء العاجل لأحمد رفعت لاعب فيوتشر.. إن شاء الله بسيطة وتقوم بالسلامة.. دعواتكم”.

وأعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر "مغشيا عليه" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في لحظات تقطع الأنفاس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبي".

احمد شوبير أحمد رفعت الاتحاد السكندري الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مودرن فيوتشر

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