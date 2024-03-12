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رئيس التحرير
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برلمان

اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ لإطلاق منصة افتراضية للمعالم السياحية والأثرية المصرية

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة افتراضية للمعالم السياحية والأثرية المصرية، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة والآثار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الجندي في الاقتراح برغبة، إن مصر تعد من أقدم الحضارات وأبرز الدول السياحية في العالم، وتزخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية، حيث تتميز بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية، بالإضافة إلى المقومات السياحية الهائلة سواء التاريخية والثقافية والتراثية، أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة هى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والمنتج الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار إلى أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل والثورة التكنولوجية الحديثة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أصبح من الممكن تقديم تجارب سياحية جديدة ومبتكرة من خلال منصة افتراضية موحدة يمكننا من خلالها عرض جميع المعالم السياحية والأثرية المصرية باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وهو ما يجب استغلاله لعرض المعالم والمقاصد والوجهات السياحية المختلفة التي تتمتع بها مصر للعالم كله من خلال هذه المنصة، وإتاحة الفرصة لرؤية هذه المقاصد السياحية والترويج لها لجذب السائحين من مختلف دول العالم لزيارة مصر، فيمكن استغلال هذه المنصة في التسويق والترويج للسياحة المصرية.

وأوضح الاقتراح أن فكرة إنشاء منصة افتراضية موحدة للمعالم والمقاصد السياحية والأثرية المصرية تعد أداة قوية لتعزيز الوصول إلى الوجهات والمقاصد السياحية المصرية والتراث الثقافي والحفاظ عليه، من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وتمكن العالم كله من رؤية مصر التاريخية ومعالمها وتراثها الثقافي والمعالم السياحية الدينية والترفيهية والبيئية وغيرها.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام المنصة للتسويق للمعالم السياحية والأثرية المصرية وجذب المزيد من السياح، وتحفيز وتنشيط السياحة، كما تتيح للأشخاص من جميع أنحاء العالم استكشاف المعالم السياحية والأثرية المصرية عن بعد، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على التراث الثقافي المصري، وتتيح المنصة للمستخدمين القيام بجولة افتراضية في المعالم السياحية والأثرية المصرية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، ويمكن أن تقدم المنصة معلومات تفاعلية حول تاريخ وثقافة المعالم السياحية والأثرية.

وأوضح أنه يمكن أن يكون التسجيل بالمنصة مجانيا لكافة المشتركين لرؤية المحتوى العام فقط، وعمل جولة افتراضية قصيرة على سبيل التجربة، ولكن يمكن تحديد رسم لكل معلم أثري على حدة طبقا لأهميته في حال المشترك الكامل (بمقابل مالي).

كما جاء في الاقتراح برغبة أنه يمكن استعادة تمويل المشروع كاملا من الدخل المحقق من رسوم الدخول وأيضا الإعلانات على الموقع، كما سيحقق ذلك دخلا دولاريا للدولة عند اكتمال المشروع، مشددا على أهمية ترجمة المحتوى على المنصة الافتراضية إلى لغات مختلفة لجعلها متاحة لأكبر عدد من المستخدمين حول العالم، مطالباً بسرعة إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

حازم الجندي حزب الوفد منصة افتراضية وزير السياحة

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