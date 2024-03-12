بلينكن: الوضع الإنساني في قطاع غزة مفجع

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيتم مواصلة العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ 6 أسابيع في غزة كجزء من صفقة إطلاق الرهائن.

وقال بلينكن، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مفجع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31184 شهيدًا و72889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، كشفت صحة غزة، عن أن 72% من ضحايا العدوان أطفال ونساء.

وقالت إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.