تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات على نظم الجودة والسلامة

يستقبل معهد تكنولوجيا الأغذية طلاب كليات الزراعة والعلوم والاقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية لتدريبهم وتأهليهم فى مجال القطاع الحيوى على مدار العام ، وذلك استمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره فى اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى لإنتاج غذاء آمن صحيا بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة



فى هذا الصدد أشار د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل عدد 45 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الأفقي والرأسى فى الإنتاج الزراعى وأيضا التعرف على نشأة المعهد و أقسامه ووحداته البحثية و كذلك رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف .



من جانبه أكد د عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال التدريب العملى للطلاب على اجراء الاختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة و من أهداف البرنامج التدريبى أيضا التعرف على طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة.