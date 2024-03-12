عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في جازان

حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، أحبطت تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

 

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

ووفقا للوكالة السعودية، تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين السعوديين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

السعودية.. إجراءات قاسية من الداخلية بشأن علم المملكة

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

السعودية حرس الحدود جازان نبات القات المخدر وزارة الدفاع السعودية مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

محافظة الإسكندرية تتسلم 70 كرتونة محملة بنسخ مَصَاحف مهداة من القنصلية السعودية

السعودية.. إجراءات قاسية من الداخلية بشأن علم المملكة

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

صحف السعودية: المملكة ترحب بـ«اجتماع» دعم التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة .. السعوديون يحتفلون بـ يوم العلم

أول أيام رمضان.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

اقتصاد السعودية| فرصة استثمارية للأسر المنتجة بالمدينة المنورة

صحف السعودية| وزارة الخارجية ترحب بنتائج اجتماع الاطراف الليبية في الجامعة العربية.. وانخفاض بيانات التضخم في المملكة لأكثر من النصف

ترشيحاتنا

القاهرة ضمن المدن الأكثر طلبا للسفر من مطار الكويت خلال فبراير

45 ألفًا يؤدون صلاة التراويح بالأقصى.. واستشهاد طفل وإصابة خطيرة لشاب بالقدس

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

الجونة يفوز على الزمالك بالدوري 3-2

4-3| البنك الأهلي يذيق الأهلي الخسارة الأولي في الدوري

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ