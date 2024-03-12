حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في جازان

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، أحبطت تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ووفقا للوكالة السعودية، تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين السعوديين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.