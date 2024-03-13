حدث ليلا.. الأهلي والزمالك يسقطان في الدوري.. تحذيرات من أمطار ورياح قوية.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر

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أجر عادل للصحفيين.. حملة جديدة من خالد البلشي لرفع الحد الأدنى للأجور

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

جولة سقوط الكبار.. البنك الأهلي يعطل ماكينة الأحمر والزمالك يقع في فخ الجونة

يارب خدني .. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

محمد سامي: مبجبش شيوخ لبيتي ووالدتي اللى بترقيني.. وفاة أختي أثرت فيا وبسببها بخاف من الموت

بقيمة 7.4 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر

متوعدًا أمريكا.. بوتين: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية

بعد الجمود|إحراز تقدم في محادثات الرهائن بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل