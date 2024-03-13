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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الأهلي والزمالك يسقطان في الدوري.. تحذيرات من أمطار ورياح قوية.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أجر عادل للصحفيين.. حملة جديدة من خالد البلشي لرفع الحد الأدنى للأجور

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

جولة سقوط الكبار.. البنك الأهلي يعطل ماكينة الأحمر والزمالك يقع في فخ الجونة

يارب خدني .. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

محمد سامي: مبجبش شيوخ لبيتي ووالدتي اللى بترقيني.. وفاة أختي أثرت فيا وبسببها بخاف من الموت

بقيمة 7.4 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر

متوعدًا أمريكا.. بوتين: مستعدون لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية

بعد الجمود|إحراز تقدم في محادثات الرهائن بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

 

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