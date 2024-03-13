رسالة تحذير شديدة اللهجة من الأردن لـ نتنياهو

أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي أن التعنت الإسرائيلي ورفض نتنياهو وقف الحرب يدفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد.

وذكر الصفدي في تصريحات صحفية له؛ أن إسبانيا مستمرة في جهودها لإنهاء الاحتـ.ـلال وتحقيق السلام على أساس الدولتين.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا " لا يمكن السماح لنتنياهو بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم.

ومن جانبه؛ قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس،

: لا بديل عن الأونروا ومن هنا جاء دعمنا الجديد للوكالة

وأضاف : الوضع مثير للقلق في الضفة الغربية ولا بد من تخفيف معاناة سكان غزة

وتابع وزير الخارجية الإسباني: متفقون مع الأردن على وقف فوري لإطلاق النار يسهل دخولا غير مشروط للمساعدات الإنسانية

وأردف : سكان غزة لا يقتلون فقط بسبب الحرب بل جراء التجويع

واستطرد : أكثر من 30 ألف قتيل معظمهم أطفال وهؤلاء ليسوا أرقاما بل أشخاص والوضع لا يطاق في غزة

واكمل : ندعم جهود الوساطة ولا بديل عن وقف لإطلاق نار دائم واحترام حل الدولتين

وزاد: بلادنا تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام وإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل

وتابع : الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة يمثل أولوية قصوى و إسبانيا أوقفت توريد السلاح إلى إسرائيل وندعم وقف توريدها إلى المنطقة أيضا

وأتم وزير الخارجية الإسباني: أكثر من 90 دولة تدعم مبادرتنا لعقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

