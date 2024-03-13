عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة توافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد  رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد"

السيسي يبحث مع رئيس وزراء هولندا الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار.. اليوم

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح ؟.. الإفتاء توضح بالدليل

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

ماتوا جوعا .. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 27 طفلاً في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

فيديو

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ