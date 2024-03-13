أخبار الفن.. زوج نيلي كريم يرد بقوة على باسم سمرة ويهاجم رامز جلال.. سالي عبدالسلام تجيب عن الأفضل لتقديم شيخ الحارة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مني عبد الغني : قضية " قلع الحجر " حمستني للمشاركة في العمل

كشفت الفنانة مني عبد الغني عن العوامل التي دفعتها للموافقة علي المشاركة في مسلسل “ قلع الحجر ” ، والذي يتم عرضه في الماراثون الرمضاني .

وقالت الفنانة مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : عوامل عديدة دفعتني للموافقة على المشاركة في بطولة مسلسل " قلع الحجر " والذي جذبني من اللحظة الاولي لقراءته ، ولعل ابرزها ان العمل إجتماعي يناقش مشاكل الصعيد وينقل شريحة كبيرة من المجتمع ، كما ان العمل يلقي الضوء على الجيل الجديد من الشباب فى الصعيد .

زوج نيللى كريم يرد على تصريحات باسم سمرة .. تفاصيل

أثار الفنان باسم سمرة حالة من الجدل الواسع أثناء ظهوره فى برنامج “رامز جاب من الآخر” عندما هاجم نيللي كريم وزوجها هشام عاشور مؤكدا أنها رفضت مشاركة باسم فى عمل معها من أجل قيام زوجها بالدور.

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن رأيها فيما صرحت به الإعلامية بسمة وهبة بأنها قادرة على تقديم برنامج “شيخ الحارة” أو "العرافة" فى حالة غيابها.

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

هاجم الفنان هشام عاشور، زوج نيللى كريم، الفنان رامز جلال بسبب حلقة برنامج "رامز جاب من الآخر"، والتى استضاف فيها الفنان باسم سمرة، وقام بمهاجمة هشام عاشور وزوجته نيللى كريم.

حمادة هلال يخطف التريند بمسلسل المداح أسطورة العودة.. تفاصيل

تصدر مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" ترند جوجل في مصر والدول العربية، بعدما شهدت حلقاته أحداثا مثيرة ومليئة بالتطورات.