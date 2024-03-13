شهيدان في قصف الاحتلال لمركبة شمالي رفح الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء شهيدين في قصف الاحتلال لمركبة شمالي رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

من جانبه قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأطفال هم الأكثر استهدافا وتعرضا لمصائب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف "أبو حسنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمّة نقطة تحول خطيرة قد تحدث في قطاع غزة، إذ يجرى استهداف المدنيين مباشرة والناس الذين لا علاقة لهم بالفصائل السياسية، هم أناس عاديون يُقتلون الآن".