بيان عاجل من موسكو بشأن طرد النمسا دبلوماسيين روس من البلاد

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدين بشدة تحرك فيينا لطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، مع تهديدها باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد في الوقت المناسب.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "أعلنت الحكومة النمساوية أن اثنين من الدبلوماسيين من السفارة الروسية في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما دون أي أسباب، ويدين الجانب الروسي هذه الخطوة غير الودية الأخرى، التي تقع مسؤولية عواقبها بالكامل على عاتق السلطات النمساوية".

وهددت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية "في الوقت المناسب".

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، الأربعاء، إن اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية تصرفا بطريقة لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي، ولذلك أمرتهم وزارة الخارجية النمساوية بمغادرة النمسا بحلول نهاية 19 مارس، دون إبداء أسباب محددة للطرد.