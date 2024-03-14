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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألف أسرة من المستحقين بالشرقية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن جمعية الأورمان قامت بتوزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفا و500 أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجًا، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأضاف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 25 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية.

ونوه بأن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

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مشيرًا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.
وأضاف أن جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

أسر الأكثر احتياجا الأسر الأكثر التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية الجمعيات الأهلية المؤسسات الحكومية المؤسسات التنموية المجتمع المصري خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان المعظم

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