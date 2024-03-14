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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة الجيزة تضبط 2537 مخالفة تموينية لمخابز وبدالين ومحال عامة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٢٥٣٧ مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .
وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٢٨٧ محضر شمل  ٧٩١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٥٢١ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٢٥٦ مخالفة توقف وغلق و ٣٠٠ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٣٩ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٤  مخالفة لعدم وجود ميزان و  ٣٧٢ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .
وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٢٤٦ محضر مخالفة شملت  ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ١٤ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٩ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٥٥ عدم وجود شهادة و ٧٥ مخالفة لتجار تموينين .
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤ محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار . 
كما تمكنت الحملات  من ضبط ٢١٦ طن سكر تابع للمبادرة يتم التصرف فيه بالمخالفة و ٣٠٠ علبة سجائر انواع مختلفة بدون فواتير و حوالي ٤طن و ٢٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ١٨٤٥ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و٩٠٠ اسطوانة بوتاجاز منزلي و٢٠٠ كجم ارز حر بدون فواتير و ١٠ كجم جبنة رومي منتهية الصلاحية بالاضافه الى ضبط طن سكر حر معبأ بأكياس علي ان الكيس يزن كيلوجرام ومنقوص ١٠٠ جرام من كل كيس بقصد الغش والتدليس.

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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