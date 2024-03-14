أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن شيكابلا لاعب الزمالك ، حيث عاد ليثير الجدل من جديد فبعدما كان قد توجه لجماهير النادي الأهلي وحاول استفزازهم بعمل بإشارة غير مفهومة، أثناء حفل توزيع جوائز الفائز ببطولة كأس مصر 2022-2023 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية،، وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل لا شيء على حساب نادي الزمالك، رجع مرة أخرى على الساحة بواقعة جديدة ولكن هذه المرة باتهامه بالنصب وسط تهديد بمقاضاته وتقديمه للمحاكمة.



فالأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، يقوم بتنظيم دورة رمضانية سداسية سنوية تجمع 20 فريقًا من مختلف أنحاء العالم،ويتنافس اللاعبون في أجواء رمضانية ويمنح الفريق الفائز جوائز قيمة بالإضافة إلى كأس المركز الأول.

وكان من المتوقع أن يشارك محمود شيكابالا، في هذه الدورة بمشاركة نجوم العالم

حيث أعلن الأمير بن سعد بن عبد العزيز عن مشاركته رسمياً في البطولة فى وقت سابق

ولكن شيكابالا لم يكن مسؤولاً بما فيه الكفاية ولم يحترم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقاً بين الطرفين، وتخلف عن الحضور وذلك حسبما قال الأمير السعودى عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس.

حيث أوضح أن شيكابلا استلم مقدم العقد في بيته بمصر دون أن يحضر إلى المملكة السعودية كما كان متفقاً عليه، وبالرغم من حجز الفنادق والترتيبات اللازمة لحضوره وسبعة مرافقين معه

وذلك أثار استياءه وغضبه.

فهذه الخطوة تعد بمثابة خيبة أمل كبيرة للأمير السعودي ولجمهور الرياضة في المملكة

وبعدها أعلن الأمير بن سعد بن عبد العزيز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذا التصرف.



وقد فتح الناقد الرياضي شادي عيسى، النار على شيكابالا، بسبب الدورة الرمضانية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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