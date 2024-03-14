الدولار ينخفض 65 قرشا بالبنوك.. تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وقد تراجع سعر صرف الدولار ما بين 60 - 65 قرشا شراء وبيع بالبنوك المصرية.. ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.80 جنيه للشراء، و 47.90 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر سجل 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء ، و47.85 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين 70 - 75 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل اليورو 52.22 جنيه للشراء ، 52.46 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 52.24 جنيه للشراء، و52.45 للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعراليورو في البنك التجاري الدولي 52.20 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري سجلت العملة الأوروبية 52.27 جنيه للشراء ، و52.39 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعارصرف الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 70 - 80 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل الاسترليني سجل 61.11 جنيه للشراء، و 61.42 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 61.10 جنيه للشراء ، و 61.39 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 61.05 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 61.19 جنيه للشراء ، و 61.32 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 13.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 155.01 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع.