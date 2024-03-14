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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده : الشغل مع أحمد زكي نقلني نقلة كبيرة

فيفي عبده
فيفي عبده

أكدت النجمة فيفي عبده، أن مشاركتها في فيلم امرأة واحدة لا تكفي مع النجم أحمد زكي كان نقلة كبيرة لها وفرق معها فنيا، قائلة: "كانت التجربة الثالثة ليا وسط نخبة والفيلم ده فرق معايا من السماء للأرض وأقيمه 100% وعملته من غير ماكياج وخلي المنتجين يجيبوني".

وأشارت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الراحل احمد زكي كان عظمة وعلى خلق كبير وفنان راقي، مضيفة: "مكنتش افهم في الاضاءات وكان بيساعدني والاخلاقيات عالية عنده".

وتابعت: "فيلم نور العيون اديله تقييم 100% نقلني نقلة تانية ووحيد حامد لم يجاملني في الفيلم ومفيش مجاملات في الشغل، وفيلم المزاج تقييمه 70% لان المخرج طلب مني ملعبش حواجبي وأنا بتكلم وقعدنا لنص الليل نحاول ومش عارفه وفضلنا نعيد في مشاهد لفيلم كتير"، كما لفت إلى أنها شاركت في فيلم الستات وكانت رجلها مكسورة.

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم النجمة فيفي عبده النجم أحمد زكي برنامج حبر سري قناة القاهرة والناس

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