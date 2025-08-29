تعليم القليوبية: نقل 7 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية

أصدر مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، توجيهاته بنقل عدد من المدرسين بمدرسة أجهور للتعليم الأساسي، والذين كثرت شكاوى أولياء الأمور ضدهم بمعاملة أبنائهم بالدروس الخصوصية مما ألزم ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في خطوة جادة من تعليم القليوبية.

أصدر مدير تعليم القليوبية، قرارا بنقل 7 مدرسين وتضمنت أسباب النقل الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية وتهديدهم بالرسوب.

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم فى القليوبية، أنه تلقى شكوى من أولياء أمور طلاب مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين تضمنت رسوب أكثر من 361 طالب بالمدرسة، حيث طالب الأهالى بفتح تحقيق عاجل وشامل في أسباب رسوب أبنائهم.

أعد مدير مديرية التربية والتعليم مذكرة لمحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، تضمنت تشكيل لجنة لمراجعة أوراق الإجابات للطلاب الراسبين فى الصفين الأول والثاني الإعدادي، وتبين من الفحص وجود بعض أوراق الإجابات التي رسبت بسبب نقص درجة واحدة أو اثنين أو 3 درجات.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه وجه الدكتورة أمنية فاروق مدير عام الإدارة بمراجعة كافة أوراق الطلاب الراسبين في الصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أجهور للتعليم الأساسى، ووجه بتطبيق درجات الرأفة لهم وبناء عليه قامت مدير عام إدارة قها بتشكيل لجان من الموجهين والمتابعين ومدير المراحل.

أسفرت المراجعات عن ارتفاع النسبة الكلية للصف الأول لتصبح 73%، والصف الثانى 75%.