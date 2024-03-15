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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط محاولة أجنبي لتهريب كمية من المخدرات بمطار شرم الشيخ الدولي

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب مخدرات

أحبطت إدارة الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أحمد السيد النجار، مدير الإدارة محاولة  تهريب كمية من مطحون نبات الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، وقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
جاء ذلك بالوردية الثانية خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بريطانيا على رحلة طائرة قادمة من لندن، بعد أن اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل الجنسية البريطانية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.


وقام مأمور الفحص، بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY"، وتبين وجود كثافات معتمة في الحقيبة ، وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس بلاستيك شفاف بداخلة 13 لفافة بداخلهم نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 57 جرام، و 2 مطحنة معدنية صغيرة تستخدم لطحن الأعشاب، إحداها بداخلها كمية من مطحون نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 256 جرام، والأخرى بها بقايا من ذات المطحون بين طيات الملابس داخل الحقيبة .


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك،  وسلمي سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

إحباط محاولة تهريب مخدرات

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IMG-20240315-WA0019
جنوب سيناء إحباط محاولة أجنبي إحباط محاولة تهريب شرم الشيخ

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