ديربي إيطالي وليفربول يواجه أتالانتا.. مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

أعلنت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة قوية تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي.

وتم تحديد الأندية الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي النسخة الحالية من الدوري الأوروبي، حيث يتصدر ليفربول القائمة ويضم في صفوفه محمد صلاح، قائد منتخب مصر.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي على النحو التالي:

ميلان × روما

ليفربول × أتالانتا

باير ليفركوزن × وست هام

بنفيكا × أولمبيك مارسيليا

وتم الكشف عن مواجهات دور نصف النهائي، حيث سيواجه الفريق المتأهل من بنفيكا وأولمبيك مارسيليا الفائز من مباراة ليفربول وأتالانتا.

أما المتأهل من ميلان وروما فسيواجه الفائز من مواجهة باير ليفركوزن ووست هام.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب في 18 من نفس الشهر. أما مرحلة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، فستقام في 2 مايو، وتلعب مباريات الإياب في التاسع من نفس الشهر. وستقام المباراة النهائية في ملعب "أفيفا" بمدينة دبلن في 22 مايو.