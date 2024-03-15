بسبب النحل.. توقف مباراة في بطولة "إنديان ويلز" للتنس|شاهد

في حدث نادر تم تعليق ربع نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة (Indian Wells Open) للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بين حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز والمصنف السادس الألماني ألكسندر زفيريف، بعد اجتياح النحل للملعب في حديقة إنديان ويلز للتنس.



وبعد مرور وقت على بدء المباراة، بدأت كتلة من النحل تحلق حول اللاعب الإسباني وفي جميع أنحاء الملعب وعلى الفور،وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

و اختبأ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وزفيريف في غرفة تغيير الملابس، في حين أعلن حكم الكرسي محمد الحياني أنه سيتم تعليق المباراة حتى إشعار آخر.

