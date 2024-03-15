صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

قال محمد القس إنه سعيد بمشاركته فى مسلسل “ب100 راجل” ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وأضاف محمد القس خلال لقائه ببرنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان ، أنه يجسد دور صعيدي لأول مرة فى مسيرته الفنية ضمن أحداث مسلسل “ب100 راجل” لذلك هو يعتبره دور جديد ومختلف تمامًا، لأن تجسيد دور صعيدي فى مصر يعتبر منطقة حمراء والدور ليست صعيدي بحت لأنه شخص يقيم فى القاهرة ، معلقًا “بنهزر فى الكواليس ونقول صعيدي من التجمع”.

وعن الصعوبات التى واجهته فى كواليس المسلسل، أن الصعوبة بالنسبة له تكمن فى تجسيد دور شخصية صعيدي بسبب صعوبة اللهجة.

ويشارك محمد القس من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال شخصية صعيدية يقدمها للمرة الأولي في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحدي جديد له، العمل مكون من ٣٠ حلقة، من بطولة سمية الخشاب، باسم سمرة، محمود عبد المغنى وصلاح عبدالله ومن إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

مسلسل "ب١٠٠ راجل" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

وسيبدأ القس تصوير الموسم الجديد من مسلسل "موضوع عائلي" بعد عيد الفطر القادم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزآن الأول والثاني وحصده لشهرة واسعة من الجمهور، وكان القس قد حظى بشهرة واسعة في مصر بسبب دوره في هذا المسلسل.