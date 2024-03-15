من علي الفيس| اعترافات تفصيلية لعصابة التوظيف بعابدين

تواصل الجهات المختصة بالقاهرة ، التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمنطقة عابدين .



واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حيث استدرجا راغبي التوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة متعلقاتهم بمنطقة عابدين.

البداية



تلقى قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بلاغًا من عاطل، يفيد تضرره من عاطل؛ لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصلالاجتماعي "فيس بوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاقعلى الأوراق المطلوبة للوظيفة.



وعقب تقابلهما طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتفالمحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، كما اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيعلعميليه سيئ النية- مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة “لأحدهما معلومات جنائية” .



وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وأرشدوا عن باقي المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.