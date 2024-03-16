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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان

رفع عدد من البنوك العاملة فى مصر حدود السحب النقدى والمشتريات الخاصة ببطاقات الائتمان خارج مصر، وأبرزها الأهلى، ومصر، والبنك التجارى الدولى "CIB"، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والعربى الإفريقى الدولى، مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، وإى جى بنك، وذلك منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، الأربعاء الماضى.

بطاقات الائتمان


فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان 


ووجه البنك المركزى، الأربعاء الماضى، البنوك المحلية بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، فى خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، حيث كانت البنوك المصرية تفرض حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان بالخارج قبل قرار البنك المركزى.
وقال محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر، إن عددًا من البنوك المصرية أعلنت رفع حدود السحب النقدى والمشتريات الخاصة ببطاقات الائتمان خارج مصر، موضحًا أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، وأن البنوك ستبدأ فى استقبال تحويلات المصريين بالخارج.

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البنوك قادرة على توفير الدولار


وأكد الإتربى، في تصريحات إعلامية، أن البنوك قادرة على توفير الدولار للعملاء، وبالتالى القضاء على السوق الموازية بشكل كامل، موضحًا أن الشركات ستتمكن من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار.


البنك الأهلي يرفع حدود السحب النقدي


وأعلن البنك الأهلى رفع حدود السحب النقدى والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر وفقًا لنوع كل بطاقة، حيث رفع البنك حد السحب النقدى على كل من "فيزا كلاسيك- ماستركارد استاندرد- ماستركارد مصر للطيران" لتصبح ما يعادل 2500 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وما يعادل 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.
 

بطاقات الائتمان 

وزاد حد الإنفاق الدولى لكل من "فيزا الذهبية- ماستركارد تيتانيوم" لتصبح ما يعادل 3500 جنيه للسحب النقدى بدلًا من ألفى جنيه و37.5 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه للمشتريات، كما رفع البنك الأهلى المصرى حدود الإنفاق الدولية على بطاقات ائتمان "ماستركارد وورلد- فيزا سيجنتشر وماستركارد وورلد إيليت وفيزا إنفينيتى إلى 160 ألف جنيه بدلًا من 85 ألف جنيه للمشتريات، و7500 جنيه للسحب النقدى بدلًا من 4500 جنيه، ورفع الحد على "فيزا بلاتينيوم- ماستركارد بلاتينيوم- ماستركارد UEFA Champions League" إلى 100 ألف جنيه على المشتريات الدولية وحوالى 7.5 ألف جنيه على السحب النقدى فى الخارج.


كما أعلن بنك مصر رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى 60 دولارًا، بينما ارتفع الحد الائتمانى للمشتريات ببطاقة جولد بالخارج إلى 200 دولار. وبلغ الحد الأقصى للمشتريات بالخارج من بطاقتى تيتانيوم وورلد 500 دولار، ويتراوح السحب النقدى بالخارج بين 60 دولارًا و120 دولارًا، وفقًا لنوع البطاقة الائتمانية.


كما أعلن البنك التجارى الدولى عن رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر وفقًا لنوع كل قطاع، حيث رفع البنك الحد الشهرى للسحب النقدى خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح ألفى جنيه، وللمشتريات 25 ألف جنيه، و3500 جنيه داخل مصر، كما رفع الحد الشهرى للسحب النقدى خارج مصر لقطاع "بلس" ليصل إلى 3 آلاف جنيه و50 ألف جنيه للمشتريات، وداخل مصر 7500 جنيه. وأوضح "التجارى الدولى" أن حدود الاستخدام الدولى للسحب الشهرى ارتفعت لعملاء قطاع "ويلث" لتصبح 5 آلاف جنيه و105 آلاف جنيه للمشتريات، وداخل مصر 10 آلاف جنيه، وأصبح الحد الشهرى للسحب النقدى خارج مصر لعملاء قطاع برايفت 6500 جنيه و175 ألف جنيه للمشتريات، داخل مصر 12500 جنيه.

فيما رفع بنك QNB الأهلى حدود بطاقات الائتمان تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزى، فى خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، وعقب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لتعزيز تدفقات النقد الأجنبى، حيث قام البنك برفع حد الشراء الدولى من داخل مصر لكل من بطاقة "ماستركارد ستاندر"- "فيزا كلاسيك"- "فيزا جولد" "ماستركارد تيتانيوم"- "فيزا تيتانيوم" ليصل إلى ما يعادل 3750 جنيهًا و15 ألف جنيه لفيزا "سيجنتشر" و"إنفينيت" "وورلد إيليت".

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