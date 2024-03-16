محافظ الجيزة يتابع جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق استديو الأهرام

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية .



واوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة اجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء مؤكدا علي التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع .



لفت انه تم اخلاء عدداً من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء حرصاً على السلامه العامة للمواطنين

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لاستديو الأهرام بمنطقة العمرانية، إثر نشوب حريق به، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء؛ حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

وصرح محافظ الجيزة، بأنه متواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه، وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

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